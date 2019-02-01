أخبار مصر | تحت رعاية وزير التعليم العالي.. افتتاح المؤتمر السنوي لشعبة العلوم الطبية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحت رعاية وزير التعليم العالي.. افتتاح المؤتمر السنوي لشعبة العلوم الطبية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفتتح الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، ورئيس المؤتمر، المؤتمر الدولى السنوى لشعبة العلوم الطبية تحت عنوان "التطبيقات الحديثة فى العلوم الطبية"، منذ قليل، بقاعه المؤتمرات بمدينة نصر، برعاية وزير التعليم العالي.

وويأتي ذلك بحضور الدكتور نبيل يس وكيل اول النقابة، والكيميائي صلاح النادي امين النقابة، والدكتور محمد راشد رئيس شعبة العلوم الطبية، والدكتورة مها سالم أمين شعبة العلوم الطبية، رئيس اللجنة التنظيمية، والدكتور عبدالغفارعزمي عضومجلس النقابة.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد عبدالستار المليجي، في كلمته علي التكامل بين العلوم والوظائف والبعد عن التنابز بين المهن وعلي أهمية المؤتمر وخاصة لارتباطه بمجال صحة المصريين، والحديث في العلوم الطبية.

ووجه المليجي الشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، علي رعايته للمؤتمر وكذلك لفضيلة شيخ الأزهر، وجامعة الأزهر علي إتاحة مركز الأزهر للمؤتمرات.

وفي نفس السياق أشاد الدكتور نبيل يس وكيل اول النقابة، بأهمية شعبة العلوم الطبية رغم حداثتها بالنقابة والعلوم الأساسية لكن ارتباطها بالانسان وصحته أعطاها زخما كبيرا.

وأضاف عزمي، أن عام ٢٠١٩ كما حددته القيادة السياسية عام التعليم، ومن هذا المنطلق اخذنا علي عاتقنا علي رفع الكفاءات الفنية للعلميين الطبيين من خلال المؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل.

وأشار الكيميائي صلاح النادي امين النقابة، إلي تكريم العلميين عالميا خلال السنوات الاخيرة بجائزة نوبل في الطب كيميائيين وبيولوجيين.

ورحبت الدكتورة مها سالم رئيس اللجنة التنظيمية، بالحضور وأهمية الفعاليات العلمية وورش العمل خلال اليوم بالمؤتمر.

حضر الافتتاح نقباء الفروع ومجلس النقابة وأعضاء النقابة وطلاب العلوم بالجامعات المصرية وكذلك وأطباء متخصصون.

وكان قام الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، بمخاطبة رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، لتصحيح وصف ووضع العلميين، بالإعلان الذى تم من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحى، مؤكداً التعدى على حقوقهم المستقرة قانونيا بخصوص العمل فى منظومة التأمين الصحى الشامل فى المرحلة الأولى منه، بعدما تجاهلت الهيئة ووزارة الصحة لهم.

وأضاف نقيب العلميين، فى بيان له، أن العلميين طبقا للمادة (1) أحد المخاطبين بقانون 14 لسنة 2014 المنظم لشئون أعضاء المهن الطبية، وطبقاً للائحة التنفيذية الفصل الثانى مادة (4) بند خامسا لذات القانون الصادر من مكتب وزير الصحة الذى حدد فية بأن وظائف العلميين هى إحدى الوظائف التخصصية لأعضاء المهن الطبية وتبدأ من الوظائف التخصصية المستوى الثالث حتى المستوى الأول.

وأشار المليجي، إلي أن اللائحة التنفذية الوظائف الفنية لأعضاء المهن الطبية الفصل الثالث مادة (5) وهى الوظائف الفنية للتمريض ووظائف الفنيين الصحيين والتى تبدأ من الدرجة الفنية الرابعة ولا ينطبق ذلك شكلاً وموضوعاً على السادة المخاطبين بالمادة (4).

وأوضح أنه بالرغم من كل هذة الحيثيات والحقوق ودور العلميين فى القطاع الصحى بأكمله، جاء إعلان وزارة الصحة فى إطار الخطوات التنفذية نحو تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل مخالفاً لكل هذا، حيث وضع العلميين ضمن وظائف فنية كود(TECO1) بالمخالفه للدستور.

وتابع: أن القانون 14 والذى حددت لائحته التنفيذية أن الوظائف الفنية لأعضاء المهن الطبية الفصل الثالث مادة (5) وهم الوظائف الفنية للتمريض ووظائف الفنيين الصحيين، علما بأن وظائف العلميين ضمن الوظائف التخصصية والمخاطبين بقانون 14 لسنة 2014 طبقا للائحه التنفذيه الفصل الثانى مادة (4) بند خامساً لذات القانون.

وناشد نقيب العلميين، بسحب الإعلان وإعادة عرضه بالشكل الذى يليق بكرامة ومهنة علميين مصر، على أن يتم وضع العلميين ضمن البند الأول للإعلان "وظائف القطاع الطبى" طبقا لأحكام قانون 14 لسنه 2014 بشأن المخاطبين بأحكام هذا القانون ولائحته التنفذية ومحاسبة المسئولين عن صدور هذا الإعلان الذى يحوى كل معانى العنصرية والتمييز والمخالفه للدستور مع إحتفاظ نقابة المهن العلمية بكافه حقوق أعضائها القانونية والمادية والأدبية.