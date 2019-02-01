أخبار مصر | "العلميين": إنطلاق المؤتمر الدولي السنوي للعلوم الطبية اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العلميين": إنطلاق المؤتمر الدولي السنوي للعلوم الطبية اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم نقابة العلميين المؤتمر الدولى السنوى لشعبة العلوم الطبية تحت عنوان "التطبيقات الحديثة فى العلوم الطبية"، اليوم الجمعه، بقاعه المؤتمرات بمدينة نصر، برعاية وزير التعليم العالي.

وفي هذا السياق، قال الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين ورئيس المؤتمر، إن الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالتعليم العالي، وافق على رعاية المؤتمر السنوي لشعبة العلوم الطبية بنقابة العلميين.

وأضاف الدكتور محمد راشد، مقرر المؤتمر، أن محاور المؤتمر هي الكيمياء الحيوية الهيماتولوجي الخلايا الجذعيه والطب التجددي المناعة والاورام الميكروبيولوجيا الطبيه البيولوجيا الجزيئيه الفيزياء الطبية المعلوماتيه الحيويه الحقن المجهري.

وأشار دكتور عبدالغفار عزمي، منسق عام المؤتمر، إلى أن من يرغب الاشتراك في المؤتمر التوجه إلى أقرب فرع من أفرع النقابة على مستوى الجمهورية ويسجل بياناته ويسدد الرسوم.

وأكدت الدكتورة مها سالم، رئيسة اللجنة التنظيمية، أنه تم تحديد منسقين للمؤتمر بالفروع المختلفة بمحافظات الجمهورية.

وكان قام الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، بمخاطبة رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، لتصحيح وصف ووضع العلميين، بالإعلان الذى تم من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحى، مؤكداً التعدى على حقوقهم المستقرة قانونيا بخصوص العمل فى منظومة التأمين الصحى الشامل فى المرحلة الأولى منه، بعدما تجاهلت الهيئة ووزارة الصحة لهم.

وأضاف نقيب العلميين، فى بيان له، أن العلميين طبقا للمادة (1) أحد المخاطبين بقانون 14 لسنة 2014 المنظم لشئون أعضاء المهن الطبية، وطبقاً للائحة التنفيذية الفصل الثانى مادة (4) بند خامسا لذات القانون الصادر من مكتب وزير الصحة الذى حدد فية بأن وظائف العلميين هى إحدى الوظائف التخصصية لأعضاء المهن الطبية وتبدأ من الوظائف التخصصية المستوى الثالث حتى المستوى الأول.

وأشار المليجي، إلي أن اللائحة التنفذية الوظائف الفنية لأعضاء المهن الطبية الفصل الثالث مادة (5) وهى الوظائف الفنية للتمريض ووظائف الفنيين الصحيين والتى تبدأ من الدرجة الفنية الرابعة ولا ينطبق ذلك شكلاً وموضوعاً على السادة المخاطبين بالمادة (4).

وأوضح أنه بالرغم من كل هذة الحيثيات والحقوق ودور العلميين فى القطاع الصحى بأكمله، جاء إعلان وزارة الصحة فى إطار الخطوات التنفذية نحو تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل مخالفاً لكل هذا، حيث وضع العلميين ضمن وظائف فنية كود(TECO1) بالمخالفه للدستور.

وتابع: أن القانون 14 والذى حددت لائحته التنفيذية أن الوظائف الفنية لأعضاء المهن الطبية الفصل الثالث مادة (5) وهم الوظائف الفنية للتمريض ووظائف الفنيين الصحيين، علما بأن وظائف العلميين ضمن الوظائف التخصصية والمخاطبين بقانون 14 لسنة 2014 طبقا للائحه التنفذيه الفصل الثانى مادة (4) بند خامساً لذات القانون.

وناشد نقيب العلميين، بسحب الإعلان وإعادة عرضه بالشكل الذى يليق بكرامة ومهنة علميين مصر، على أن يتم وضع العلميين ضمن البند الأول للإعلان "وظائف القطاع الطبى" طبقا لأحكام قانون 14 لسنه 2014 بشأن المخاطبين بأحكام هذا القانون ولائحته التنفذية ومحاسبة المسئولين عن صدور هذا الإعلان الذى يحوى كل معانى العنصرية والتمييز والمخالفه للدستور مع إحتفاظ نقابة المهن العلمية بكافه حقوق أعضائها القانونية والمادية والأدبية.