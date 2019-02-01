أخبار مصر | مدبولي يتابع مع وزير الرياضة آخر الاستعدادات لبطولة الأمم الأفريقية ٢٠١٩

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدبولي يتابع مع وزير الرياضة آخر الاستعدادات لبطولة الأمم الأفريقية ٢٠١٩ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة بترتيبات استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩. وحضر المقابلة المهندسة راندة المنشاوى نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء راجع مع وزير الشباب والرياضة التصميمات الخاصة بأعمال التطوير لاستاد القاهرة الدولى، بما فى ذلك تطوير وتجميل مداخل ومخارج الاستاد، وتحديث المقصورة الرئيسية المخصصة لكبار الزوار، وكذا تطوير ورفع كفاءة مدرجات الجماهير ودورات المياه.

كما تضمنت تصميمات أعمال التطوير غرف خلع الملابس والمرفقات الملحقة بها، والتى تم زيادتها لتناسب استضافة الاستاد لمباراتين متتاليتين فى دور المجموعات بالبطولة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى بمتابعة الأعمال فى الاستاد على مدار اليوم، بحيث يتم الانتهاء من أعمال التطوير قبل فترة كافية من بدء البطولة. كما وجه ببحث إمكانية توسعة قاعة انتظار كبار الشخصيات والملحقة بالمقصورة الرئيسية حتى تستوعب اكبر عدد ممكن من ضيوف مصر من قادة ومسئولى الدول الأفريقية الذين سيحضرون حفل الافتتاح.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أيضاً ضرورة ان يكون الفكر الاستثمارى حاضراً بقوة عند تنفيذ أعمال التطوير وكافة تجهيزات البطولة، بحيث يتم الاستفادة من الإمكانات التى أبدى الرُعاة المصريون والأجانب استعدادهم لتوفيرها، وذلك من اجل تخفيف عبء التمويل عن ميزانية الدولة.