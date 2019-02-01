أخبار مصر | الحكومة تعلق على "طرد الحكومة لأهالي مثلث ماسبيرو دون تعويض"

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن إخلاء الحكومة لمنطقة "مثلث ماسبيرو" وطرد سكانها دون تعويض.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لطرد أهالي منطقة مثلث ماسبيرو دون تعويض المقيمين بها، مُوضحًة أنه قبل إزالة أي عمارة أو منزل بمنطقة مثلث ماسبيرو، يتم عرض 3 بدائل على سكان المنطقة وتشمل: (التعويض المادي- سكن بديل- العودة إلى المنطقة بعد التطوير)، على أن يتم اختيار البديل المناسب من قبل كل مقيم بالمنطقة، وهذا ما حدث بالفعل، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأي العام.

الحكومة تنفي خصخصة المترو

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن اتجاه الحكومة لخصخصة مرفق مترو الأنفاق وبيعه للقطاع الخاص.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة النقل، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مُؤكدةً أنه لم ولن يتم خصخصة مرفق مترو الأنفاق باعتباره ملكاً أصيلاً للدولة وللشعب المصري، مُشيرةً إلى أن دور القطاع الخاص يتلخص فقط في كونه سيدخل شريكاً في عملية صيانة وتشغيل وإدارة بعض الخطوط دون نقل ملكيته أو تبعيته للقطاع الخاص، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأضافت الوزارة بأن إشراك القطاع الخاص جاء بهدف تحسين الخدمات ورفع كفاءة هذا المرفق الهام والحيوي، والذي يخدم حوالي3 ملايين راكب يومياً, مُؤكدةً على أن كافة خطوط المترو ستكون تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، لافتًة إلى سعيها خلال الفترة الحالية لتحقيق نهضة كبيرة في هذا القطاع, من خلال وضع خطة التطوير الشامل له.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنها تعمل جاهدة وبشكل مستمر على تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب، وأن جميع قطارات مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة جاهزة تماماً لنقل جموع الركاب، كما سيتم الدفع بقطارات إضافية أوقات الذروة الصباحية والمسائية

الحكومة تنفي تحميل طلاب الثانوية تكاليف قطع غيار التابلت

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن توفير وزارة التربية والتعليم، قطع غيار جهاز التابلت بمبلغ 20 ألف جنيه.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحميل الطالب مبلغ قدره 20 ألف جنيه كرسوم لقطع غيار جهاز التابلت في حالة إتلافه، مُوضحةً أنه في حالة كسر الجهاز أو إتلافه يمكن للطالب الحصول على جهاز آخر بحسب بنود بوليصة التأمين التي يتوجب على ولي أمر الطالب الحصول عليها من أي من مكاتب البريد، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول دفع آلاف الجنيهات شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة غضب الطلاب وأولياء الأمور وتشويه النظام التعليمي الجديد.

وتابعت الوزارة أن جهاز التابلت سيوزع على كافة طلاب الصف الأول الثانوي للاستفادة منه في الدراسة عليه لمدة 3 سنوات، ومن ثم يصبح ملك الطالب لا تسترده الوزارة مرة أخرى، مُوضحًة أنه مدفوع التكاليف من قبل الدولة، وأنه هدية مجانية من رئيس الجمهورية لأبنائه من طلاب الثانوية العامة في النظام الجديد.

كما شددت الوزارة على أن هناك جدية في التعامل مع التابلت للحفاظ عليه، وأنه سيتم وضع عقوبة في حالة التصرف فيه بالبيع أو الشراء، حيث أنه يجب الحفاظ عليه من الكسر أو التلف.