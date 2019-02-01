أخبار مصر | بيان هام من الحكومة بشأن خصخصة مترو الأنفاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان هام من الحكومة بشأن خصخصة مترو الأنفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن اتجاه الحكومة لخصخصة مرفق مترو الأنفاق وبيعه للقطاع الخاص.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة النقل، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مُؤكدةً أنه لم ولن يتم خصخصة مرفق مترو الأنفاق باعتباره ملكاً أصيلاً للدولة وللشعب المصري، مُشيرةً إلى أن دور القطاع الخاص يتلخص فقط في كونه سيدخل شريكاً في عملية صيانة وتشغيل وإدارة بعض الخطوط دون نقل ملكيته أو تبعيته للقطاع الخاص، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأضافت الوزارة بأن إشراك القطاع الخاص جاء بهدف تحسين الخدمات ورفع كفاءة هذا المرفق الهام والحيوي، والذي يخدم حوالي3 ملايين راكب يومياً, مُؤكدةً على أن كافة خطوط المترو ستكون تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، لافتًة إلى سعيها خلال الفترة الحالية لتحقيق نهضة كبيرة في هذا القطاع, من خلال وضع خطة التطوير الشامل له.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنها تعمل جاهدة وبشكل مستمر على تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب، وأن جميع قطارات مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة جاهزة تماماً لنقل جموع الركاب، كما سيتم الدفع بقطارات إضافية أوقات الذروة الصباحية والمسائية

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