أخبار مصر | تعرف على حقيقة إلغاء الكتاب المدرسي واستبداله بالتابلت العام الدراسي الحالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على حقيقة إلغاء الكتاب المدرسي واستبداله بالتابلت العام الدراسي الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإصدار وزارة التربية والتعليم قراراً بإلغاء الكتاب المدرسي واستبداله بالتابلت في النظام التعليمي الجديد مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء الكتاب المدرسي واستبداله بجهاز التابلت لهذا العام الدراسي، مُوضحًة أن العملية التعليمية التجريبية هذا العام تتم في الصف الأول الثانوي من خلال الكتاب المدرسي بجانب أجهزة التابلت بنظام التعليم الجديد، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب في ظل تطبيق النظام التعليمي الجديد.

وأوضحت الوزارة أن النظام التعليمي الجديد -والذي يطبق هذا العام على الصف الأول الثانوي فقط-، يتضمن فلسفة ونظام تقييم مختلف، مُشيرةً إلى أن هذا النظام الجديد يهدف لنقل الطلاب من ثقافة الحفظ والتلقين إلى ثقافة الفهم والتعلم، وضمان عدالة وشفافية التقييم وتنشئة أجيال قادرة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات العصر بما يخدم الخطط التنموية بالدولة.

وتابعت الوزارة أنها تعمل حاليًا على وضع الآلية التي ستنظم كيفية تنظيم وتأمين عملية تسليم التابلت التعليمي إلى طلاب الصف الأول الثانوي، مُضيفةً أن هناك2530 مدرسة على مستوى الجمهورية سوف يكون بها "سيرفر" يتضمن محتوى المواد التعليمية، وشبكة إنترنت داخلية فائقة السرعة، يستفيد منها الطالب مجانًا، مُؤكدةً أن هذه السنة تجريبية لهذا النظام المعدل، خاصة للدفعة الأولى للصف الأول الثانوي لهذا العام، وجار تدريب المعلمين على كيفية الاستخدام الصحيح لهذه المنظومة ليصبح دور المعلم هو الميسر والمرشد للطلاب، ويكون الطالب هو محور العملية التعليمية.