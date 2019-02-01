أخبار مصر | التفاصيل الكاملة لانتهاء الجزء الأول من دورة "إعداد القيادات الشابة العاملة" في مجال المحليات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لانتهاء الجزء الأول من دورة "إعداد القيادات الشابة العاملة" في مجال المحليات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة بانتهاء الجزء الأول من دورة إعداد قادة المستقبل للقيادات الشابة العاملة في مجال المحليات لتطوير مهاراتهم وتأهيلهم لتولى مناصب قيادية في المحافظات ويعقد الجزء الثانى من الدورة في الفترة من 24 فبراير الحالي وحتى منتصف شهر مارس المقبل.

وأشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الجزء الأول من التدريب استمرلمدة 3 أسابيع لعدد 60 متدرب من جميع المحافظات وتم التركيز خلالها على كافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات وتنمية مهارات المشاركين في التخطيط الاستراتيجي وقانون الخدمة المدنية وقانون المشتريات الجديد 82 لسنة 2018 وقانون 119 للبناء الموحد وصقل مهارات الاتصال والتفكير الابداعى وتنمية المهارات في إدارة الازمات والتفاوض، كما تم خلال الدورة مناقشة عدة مشروعات وأبحاث جماعية أعدها المشاركون لأهم موضوعات الإدارة المحلية وطرق الإرتقاء والتطوير اللازمة لها، كما تم عقد ورش عمل لتبادل الخبرات مع بعض سكرتيرى عموم المحافظات وبعض المحافظين السابقين لافتًا الى ان من يجتاز الدورة التدريبية كاملة سيتم ترشيحهم لتولى مناصب قيادية في المحافظات وتعيينهم مساعدين لرؤساء المدن والاحياء.

وأكد الوزير اهتمام الوزارة بدعم القيادات الشابة في جميع المحافظات والاستفادة من أفكارهم غير التقليدية في تطوير العمل بالمحليات وعقد دورات تدريبية لهم وإشراكهم في دورات إعداد المدربين للتدريب بمركز التنمية المحلية بسقارة لتوسيع الاستفادة من الخبرات والإرتقاء بمستوى الأداء في المحليات، وقال أن تدريب جميع العاملين بالمحليات يأتي في مقدمة اهتمامات الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة بصورة أفضل وأسرع وتحقيق رضا المواطن على أرض الواقع موضحًا أنه لن يتحقق النجاح بالوزارة والمحافظات بدون وجود كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس نهضة الأمة خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب لدفعهم بقوة نحو مستقبل أفضل.

جدير بالذكرانه تم اختيار المتدربين لدورة قادة المستقبل من المتميزين على مستوى المحافظات والوزارة عن طريق اختبار سلوكي وحاسب آلي ومقابلة شخصية بمعايير محددة حيث تم اختيار 2 من كل محافظة و3 أفراد من الوزارة و7 من الحاصلين على دورات إعداد المدربين TOTو 4 أفراد من أوائل دورات خطة 2018- 2019، كما تم وضع قواعدعامة للترشح للالتحاق بدورة قادة المستقبل وهى أن يكون المتدرب حاصل على مؤهل عال ويتمتع بشخصية قيادية قوية وحسن المظهر وألا يزيد السن عن 45 عاما واجتياز الاختبار المقرر عقده للقبول بالدورة ولايشغل موقعًا قياديًا في الوقت الحالى سواء رئيس حى أو مدينة.

