انت الان تتابع رفعت رشاد يعلن ترشحه لانتخابات نقابة الصحفيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن الكاتب الصحفي رفعت رشاد، عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم وعضو مجلس النقابة الأسبق، اليوم الخميس، ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي، المقرر إجراؤها على منصب النقيب و6 أعضاء بمجلس النقابة في مارس المقبل. وقال "رشاد" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أعلن عن قراري الترشح لمنصب نقيب الصحفيين في الانتخابات التي تجرى في شهر مارس القادم بإذن الله". ويعد "رشاد" المرشح المحتمل الثاني الذي أعلن ترشحه رسميا على مقعد النقيب بعد الكاتب الصحفي محمد البرغوثي مدير تحرير جريدة الوطن، الذي سبق وأعلن ترشحه.

ويستهدف "رشاد" تكوين ما يشبه التكتل لمؤسسة "الأخبار "داخل مجلس النقابة، في ظل تواجد الكاتب الصحفي خالد ميري ومحمود كامل وحاتم زكريا، وهو ما يزيد من فرصه في الانتخابات المقبلة. وكان "رشاد" قد عقد عدة جلسات مع عدد كبير من رموز الجماعة الصحفية في الفترة الماضية للتشاور بشأن ترشحه في انتخابات نقابة الصحفيين