قرار رئاسي بإقامة مجتمع عمراني بـ«إسكندرية الصحراوي»

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا رقم 61 لسنة 2019 بإعادة تخصيص مساحة 59417.77 فدان، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى، لمصلحة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمراني جديد. كما جاء في القرار يرفع رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية تقريرًا تفصيليًا بما تم من أعمال وتكليفات ومعوقات التنفيذ كل ثلاثة أشهر. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس، ولعرض القرار في الجريدة.
وافتتح المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، أمس الأربعاء، مقر جهاز مدينة "سفنكس الجديدة" في الكيلو 55 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بحضور قيادات الهيئة، والمهندس نور إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة. وقال المهندس نور إسماعيل، رئيس
وافتتح المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، أمس الأربعاء، مقر جهاز مدينة "سفنكس الجديدة" في الكيلو 55 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بحضور قيادات الهيئة، والمهندس نور إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة.
وقال المهندس نور إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة: تلقى 3648 طلبا من حائزي مستندات الملكية للأراضي في نطاق المدينة، بجانب تلقى 300 طلب لاستكمال إجراءات "تقنين وضع اليد" طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2017، وذلك خلال الفترة من 7 أكتوبر 2018: 27 يناير 2019.
وأضاف أنه سيتم إعداد قاعدة بيانات المدينة، والمخطط الاستراتيجى مع تحديد قواعد التعامل مع قاطني المدينة طبقا لكل حالة على حدة قبل شهر سبتمبر 2019.
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