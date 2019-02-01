انت الان تتابع قرار رئاسي بإقامة مجتمع عمراني بـ«إسكندرية الصحراوي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا رقم 61 لسنة 2019 بإعادة تخصيص مساحة 59417.77 فدان، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى، لمصلحة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمراني جديد. كما جاء في القرار يرفع رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية تقريرًا تفصيليًا بما تم من أعمال وتكليفات ومعوقات التنفيذ كل ثلاثة أشهر. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس، ولعرض القرار في الجريدة.

وافتتح المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، أمس الأربعاء، مقر جهاز مدينة "سفنكس الجديدة" في الكيلو 55 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بحضور قيادات الهيئة، والمهندس نور إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة. وقال المهندس نور إسماعيل، رئيس