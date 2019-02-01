شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الأرصاد لطقس السبت (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد، السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

وتتكون الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «12- 21»، الإسكندرية «8– 21»، قنا «9 – 25»، الأقصر «8– 25»، وأسوان «10 – 26».