شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة زيادة رسوم نقل جثامين المصريين المتوفين بالخارج لـ70 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن رفض شركة مصر للطيران نقل جثامين المصريين المتوفيين بالخارج وزيادة رسوم شحن الجثامين إلى70 ألف جنيه.

وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة الطيران المدني التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفض أو زيادة رسوم شحن جثامين المصريين بالخارج، وأن الرسوم تتراوح من 5 إلى 6 آلاف جنيه بعد قرار وزير الطيران المدني بمنح تخفيض 50% على هذه الرسوم، مُشيرةً إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة.

وأوضحت الوزارة أن الشركة لا تتعامل مباشرة مع الأفراد أو أسر الضحايا، وإنما يتم التنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية في تحصيل هذه الرسوم، والتي يتم إعفاء كثير من غير القادرين منها بالخارج.

وفي نفس السياق، أوضحت وزارة الطيران المدني أن جثامين المصريين الستة الذين لقوا مصرعهم مؤخراً في حادث سير بالكويت، تم شحنهم مجاناً من خارج مصر، وكذلك تحملت وزارة الطيران تكاليف نقلهم براً إلى محافظاتهم بناءً على طلب ذويهم، مُشيرةً إلى قرار وزير الطيران، باستمرار العمل لأي حالات وفاة مستقبلية من خلال شحن الجثامين من وإلى جميع المحافظات التي بها مطارات إقليمية وتسير إليها مصر للطيران رحلات داخلية.

وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بإجهاض هذه الشائعات من خلال توخي الدقة، والابتعاد عن تداول مثل هذه الأخبار المغلوطة التي لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر سلباً على سمعة شركة مصر للطيران، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى التواصل على البريد ‏الإلكتروني للوزارة ‏‏(‏‏[email protected]‏) أو ‏الاتصال على ‏رقم الوزارة (22688365).‏