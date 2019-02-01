شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن 4 مناطق بمدينة برج العرب لمدة 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن جهاز مدينة برج العرب الجديدة، عن قطع مياه الشرب عن 4 مناطق بالمدينة بدءا من الساعة الواحدة ظهر اليوم الجمعة ولمدة 24 ساعة. وأوضح الجهاز، في بيان اليوم الجمعة، أنه سيتم قطع مياه الشرب عن «الحي السكني الثاني، والحي السكني الثالث، والمنطقة الصناعية الثانية، والمنطقة الصناعية الثالثة». وأرجع جهاز مدينة برج العرب الجديدة، سبب قطع المياه لبدء أعمال صيانة بالخط الرئيسي المغذي لتلك المناطق.

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