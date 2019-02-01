شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: «الإنتاج الحربي» شريك استراتيجي في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، لبحث عدد من موضوعات التعاون المشترك بين الوزارتين، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي.

وتم خلال اللقاء، مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع توريد عدد (1300) عربة ركاب قطارات بناءً على العقد الموقع بين وزارة النقل وشركة ترانس ماش الروسية المجرية، وهو المشروع الذي سيقوم في إطاره مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) التابع لوزارة الإنتاج الحربي بتصنيع المكون المحلي للعربات بنسبة تصل إلى 40% من المنتج النهائي بالإضافة إلى توفير كافة المتطلبات للتنفيذ والتصنيع بالجودة المطلوبة في التوقيتات المحددة، وتم استعراض مستجدات أعمال تطوير مزلقانات السكة الحديد من خلال شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة والتي تقوم بتنفيذ الأعمال المدنية وشركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) والتي تقوم بتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية، وكذا موقف تنفيذ أعمال تطويل وتطوير أرصفة عدد (86) محطة ركاب، وإصلاح وصيانة عدد (100) جرار لصالح هيئة السكة الحديد، بالإضافة إلى عمل عَمرات وإصلاح المحركات ومواتير الجر.

كما تم استعراض آخر المستجدات التي تمت في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين «الإنتاج الحربي» وشركة «بومبارديه ترانسبورتيشن» بهدف التصنيع المحلي لقاطرات الديزل والتي تقدمت شركة «بومبارديه» لتنفيذها لصالح وزارة النقل، وتم مناقشة مشروع إنشاء مصانع الثلج لمينائي أبورماد وشلاتين، كذلك تم استعراض المشروعات الجاري دراستها بين الوزارتين ومن بينها تنفيذ أعمال البنية الأساسية والإشارات والتحكم والوحدات المتحركة لمشروع القطار فائق السرعة، بالإضافة إلى مشروع ازدواج طريق أسيوط- سوهاج الشرقي، والتعاون مع إحدي الشركات الكورية في مجال تطبيق منظومة السيطرة الآلية على الطرق ومحطات تحصيل الرسوم.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أن الهدف الرئيسي للإنتاج الحربي هو الانتقال من التجميع إلى التصنيع وتوطين التكنولوجيات الحديثة في مجالات التصنيع المختلفة بالشركات التابعة وبالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.

وقال «عرفات» إن التعاون بين الوزارتين يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة لمصر2030 ويعكس التكامل بين مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المواطنين والإرتقاء بمنظومة نقل الركاب والبضائع، مشيراً إلى أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي من منطلق إيمان وزارة النقل بتشجيع وتدعيم التصنيع المحلي باستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال تصنيع وسائل النقل المختلفة من خلال عقد تحالفات بين كيانات وطنية ومؤسسات دولية لديها الخبرة والمعرفة في مجالات تصنيع معدات ووسائل النقل.

وأضاف أن الإنتاج الحربي يعد شريك استراتيجي في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تستهدف تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية بمصر، مشيداً بانضباط وكفاءة تنفيذ شركات الإنتاج الحربي للأعمال الموكلة إليها وقد بدا ذلك واضحاً أثناء قيام شركة الإنتاج الحربي للمشروعات بتنفيذ جزء من الطريق الدائري الإقليمي طبقاً للمخطط الزمني للتنفيذ الأمر الذي ساهم في افتتاحه في التوقيت المحدد وبالشكل الذي يليق بالمواطن المصري.

وأكد وزير النقل على أن تنفيذ مشروع توريد عدد (1300) عربة سكة حديد سوف يُحدث نقلة نوعية في تقديم خدمة مميزة لركاب السكك الحديدية، وأوضح أن الوزارتين تعملان على سرعة إنجاز المشروعات التي يتم التعاون فيها بين الوزارتين مثل مشروعات صيانة (40) جرار وتطوير نظم التحكم والأعمال المدنية لعدد (295) مزلقان وتطوير (86) محطة سكة حديد وكذلك إنشاء ازدواج بطول(15) كم بطريق أسيوط- سوهاج شرق النيل ضمن أعمال ازدواج الطريق وذلك حتى يشعر المواطن بتقدم ملحوظ في مجال النقل.