شكرا لقرائتكم خبر عن وضع حجر أساس محطة إنتاج الطاقة من معالجة المخلفات العضوية بالصالحية الجديدة‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس رمضان خيري، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، وضع حجر الأساس لمحطة إنتاج الطاقة من معالجة المخلفات العضوية، وحمأة الصرف الصحي بتكنولوجيا البيوجاز، والمُقامة على مساحة 12600 م2 بالمدينة، بحضور مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح المهندس رمضان خيري، في تصريحات صحفية، أن المحطة تقوم بمعالجة المخلفات العضوية الحيوانية والنباتية والبشرية، والمخلفات المنزلية والصناعية، وتحويلها إلى عدد من المنتجات، منها غاز البيوجاز، الذي سيتم استخدامه فى توليد الكهرباء بقدرة 24 ميجا فولت أمبير، وضخها على الشبكة العمومية لوزارة الكهرباء، كما يمكن استخدامه كبديل للغاز الطبيعي أو السولار، خاصة للتدفئة في مزارع الدواجن والأفران.

وأضاف أنه «يستخدم غاز البيوجاز أيضاً فى إنتاج (الكمبوست) عالي الجودة، الذي يتم استخدامه فى المشاتل والزراعات (الأورجانيك)، بالإضافة إلى إنتاج السماد السائل، الذي يتم نقله وضخه مباشرة إلى الأراضي الزراعية لتحسين جودة الإنتاج».

وأشار رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة إلى أنه تم منح حق تشغيل محطة معالجة المخلفات العضوية إلى إحدى الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة، بمقابل حق انتفاع سنوي لمدة 20 عاماً.