شكرا لقرائتكم خبر عن «الفقي» يفتتح المركز الإعلامي الجديد للكنيسة الأسقفية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، المركز الإعلامي التابع للكنيسة الأسقفية بمصر وشمال آفريقيا الجديد مساء أمس بحضور المطران الدكتور منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال آفريقيا والقرن الأفريقي، والآب رفيق جريش ممثلا عن الكنيسة الكاثوليكية وعدد من الفنانين.

وأعرب «الفقي»، في كلمته خلال الافتتاح، عن أهمية وجود المركز الإعلامي ليكون نافذة من خلالها يتم التواصل مع المجتمع، مؤكداً أنه يجب على الجميع مسلمين ومسيحيين إدراك أن دور الكنيسة مثلها مثل دور المسجد تماماً في تنوير المجتمع وتوعيته وتثقيفه.

وقال مدير مكتبة الاسكندرية: «تهنئة من كل قلبي إلى الكنيسة الأسقفية بافتتاح المركز الإعلامي ليكون بمثابة إشعاع لإنارة المجتمع معرباً عن ترحيبة بتقديم المساعدة والمساهمه فيما يحتاجة المركز الاعلامي من دعم ثقافي» .

وقال الآب رفيق جريش ممثلاً عن الكنيسة الكاثوليكية أن الكنيسة الأسقفية لم تنسي دورها أبداً في كونها كنيسة مُرسلة وها هي تُكمل دورها بإفتتاح المركز الإعلامي وبدوره الانفتاح على المجتمع أكثر .

ورحب المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية في مصر والقرن الأفريقي بالحضور، مشيرا إلى الدور الهام للاعلام وانه وسيلة رائعة ومهمة للتواصل خاصة بعد وجود وسائل التواصل الاجتماعي بوفرة في في مجتماعتنا، وإن الحضور الاعلامي للكنيسة الاسقفية ليس بجديد على الساحة لكن تضع الكنيسة الاسقفية بصمتها الاعلامية منذ سنة ١٩٠٠ من خلال إصدار مجلة الشرق والغرب شهرياً، متضمنة أقسام عدة الروحية منها والاجتماعية وأحوال الشرق والكنيسة في مصر حيث كان يصدر منها ثلاثة الاف نسخة شهرياً .

وأوضح أن أطراف المركز الإعلامي من أستوديو مُجهز للسمعيات والمرئيات ومركز جسور الثقافي ،قسم الصحافة والإعلام، قاعة مُجهزة للندوات والمحاضرات .

كما حضر الافتتاح مجموعة من الفنانين والمسئولين عن الخدمات المختلفة في مجال الميديا .

يأتي المركز الاعلامي مكملاً بدوره النتاج الذي يخدم الوطن والمجتمع بكل طوائفه، متمنياً أن يعيننا الله على خدمة الكنيسة والمجتمع .

الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح المركز الإعلامي الجديد للكنيسة الأسقفية

الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح المركز الإعلامي الجديد للكنيسة الأسقفية

الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح المركز الإعلامي الجديد للكنيسة الأسقفية

الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح المركز الإعلامي الجديد للكنيسة الأسقفية