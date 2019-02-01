شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القليوبية» تفتتح منفذًا للتحصيل وخدمة العملاء بمدينة الخانكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، منفذاً للتحصيل وخدمة العملاء بفرع جنوب الخانكة، موضحاً أن المركز مزود بأحدث الأجهزة، وقد تم تنفيذه في إطار خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتطوير منافذ خدمة العملاء، وتيسير التعاقدات والتحصيل وحل شكاوى المواطنين.

وأوضح المهندس مصطفى مجاهد، في تصريحات صحفية، أنه قام بعدد من الجولات التفقدية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمدينة، حيث تفقد برفقة الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، محطة مياه سرياقوس المرشحة بطاقة 145 ألف م3/يوم، ومن المقرر تشغيلها فى شهر مارس المقبل، لخدمة حوالي 600 ألف نسمة بمركز الخانكة، ومحطة الخصوص الإرتوازية، بطاقة 2592 م3/يوم، لخدمة جزء من مدينة الخصوص، ومحطة معالجة أجهور الصغرى بطاقة 20 ألف م3/يوم، لخدمة حوالي 70 ألف نسمة بقرى (البرادعة – أجهور الصغرى – سندبيس – قرنفيل) بمركز القناطر الخيرية، ومن المقرر استلامها نهاية شهر يونيو المقبل، ومحطة معالجة الصرف الصحي بقرية شبرا شهاب، بطاقة 9 آلاف م3/يوم، وطالب محافظ القليوبية بسرعة الانتهاء من باقي الأعمال بالمحطة تمهيداً لاستلامها ودخولها الخدمة، بجانب تفقد محطة رفع كفر العرب، والتى تخدم نحو 10 آلاف نسمة، بقرية كفر العرب بمركز بنها.

وقام رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بزيارة ميدانية مفاجئة لمحطة مياه العبادلة المرشحة، بطاقة 68 ألف م3/يوم، لمتابعة سير العمل بها.

وشدد على العاملين بالمحطة بضرورة مطابقة المياه للمواصفات القياسية واتباع تعليمات وزارة الصحة، وتفقد أيضاً محطة معالجة الصرف الصحي بسسل، بطاقة 30 ألف م3/يوم، حيث يتم بها تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، وكذا تفقد سير الأعمال بمعمل كفر شبين، بعد الانتهاء من تجديده، موجهاً بضرورة الاهتمام بجودة المياه ومتابعة العينات بالمحطات والشبكات.

كما قام المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بزيارة ميدانية لمحطة مياه الخصوص رقم 2 (ترشيح مباشر) الجارى تنفيذها، بطاقة 5184 م3/يوم (60 ل/ث)، لخدمة مدينة الخصوص، مشدداً على ضرورة سرعة إنهاء الأعمال لدخول المحطة إلى الخدمة خلال 6 أشهر.