شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس الغد دافئ على كافة الأنحاء والصغرى بالقاهرة 12 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للدفء على السواحل الغربية والوجه البحرى والقاهرة دافئ على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا ، وتتكون الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط علي خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجات، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 8 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجات، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 9 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.