شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن ترفض وساطة الفاتيكان.. وتتمسك برحيل مادورو عن حكم فنزويلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "النيوبوإليرالد" الأرجنتينية، رفض الولايات المتحدة أى مبادرات للوساطة بين النظام والمعارضة الفنزويلية، متمسكة برحيل الرئيس نيكولاس مادورو عن السلطة.

وقالت الصحيفة فى تقرير لها الجمعة إن مسئول أمريكى رفض ذكر اسمه أكد أن بلاده ترفض بشكل صريح مبادرات الوساطة وتقريب وجهات النظر بين جبهة المعارضة الفنزويلية التى يتزعمها خوان جوايدو رئيس البرلمان، ونظام مادورو، وترى أنه لا حل للأزمة القائمة ما لم يرحل الأخير عن الحكم.

ومن بين الوساطات التى رفضتها الولايات المتحدة بحسب الصحيفة الأرجنتينية، مبادرات كلاً من الفاتيكان، والمكسيك وأروجواى.

وقال المسئول الأمريكى "نرفض بشكل صريح أى اجتماع أو أى مبادرات من شأنها السماح لمادورو البقاء فى السلطة". وتابع : "مادورو لم يعد رئيسا للبلاد، وقد اعترفت كندا وكثير من دول أمريكا اللاتينية أيضا بجوايدو الرئيس المسئول عن فنزويلا، فإعادة انتخاب مادورو فى مايو العام الماضى كان باطلا".

كانت كلاً من المكسيك وأوروجواى أعلنتا الأربعاء الماضى ، أنهما سيعقدان مؤتمرا دوليا يوم 7 فبراير لمناقشة الازمة الفنزويلية ، ولم يعترف أى منهم بجوايدو كرئيس.