فيديو وصور.. الحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات انتشرت خلال 5 أيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد10 شائعات انتشرت فى 5 أيام خلال الفترة من 28 يناير وحتى 1فبراير الجارى. تضمنت الشائعات، إلغاء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وتخفيض أعداد المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة، وتداول أدوية فيروس "سي" منتهية الصلاحية بالمستشفيات الحكومية، واختفاء أدوية السكر والضغط من الصيدليات، وارتفاع أسعار الأدوية 600%، وإلغاء الكتاب المدرسى، واستبداله بالتابلت هذا العام، وتحميل الطالب 20 ألف جنيه كرسوم لقطع غيار التابلت المدرسى، وخصخصة هيئة مترو الأنفاق، وزيادة رسوم نقل جثامين المصريين المتوفيين بالخارج إلى 70 ألف جنيه، وطرد الحكومة لأهالى "مثلث ماسبيرو"دون تعويض.

لحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات انتشرت خلال 5 أيام (1)

لحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات انتشرت خلال 5 أيام (2)

لحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات انتشرت خلال 5 أيام (3)

لحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات انتشرت خلال 5 أيام (4)

لحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات انتشرت خلال 5 أيام (5)

لحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات انتشرت خلال 5 أيام (6)

لحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات انتشرت خلال 5 أيام (7)

لحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات انتشرت خلال 5 أيام (8)

لحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات انتشرت خلال 5 أيام (9)

لحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات انتشرت خلال 5 أيام (10)

لحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات انتشرت خلال 5 أيام (11)

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