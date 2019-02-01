شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "الزراعة" تحاصر الجراد الصحراوى على الحدود وتقضى عليه قبل دخوله البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى د. عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريراً من د عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة حول جهود مكافحة الجراد الصحراوى.

التقرير الذى أعده د ممدوح السباعى، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات والحشرات، جاء فيه أن بعض المناطق تعرضت للتكاثر الشتوية بجمهورية مصر العربية (السهول الساحلية للبحر الأحمر والوديان المتاخمة لها جنوب مرسي علم وحتي خط عرض 22 الفاصل الحدودي بين مصر والسودان) إلى أمطار خلال الفترة من اكتوبر إلى نوفمبر 2018 الأمر الذى أدى إلى تحسن الظروف البيئية الملائمة لتكاثر الجراد الصحراوي من رطوبة بالتربة وتوافر غطاء نباتى جيد.

وأضاف السباعى أن لجان المسح والاستكشاف رصدت مناطق الأمطار والخضرة وجميع المناطق التي ظهرت بها وحدات انفرادية والتي شوهدت بشكل انعزالي خلال نوفمبر وديسمبر، كما شوهد خلال ديسمبر حدوث تكاثر محدود لتك الوحدات وظهور بعض الحوريات الانفرادية بكثافات خفيفة جداً.

وأوضح أن غرفة المعلومات بالإدارة تتابع تلك التطورات أولا بأول بالإضافة إلى التطورات الخارجية الحادثة وخاصة بالسعودية والسودان حيث شوهدت اسراب بمناطق التكاثر الشتوية بسواحل البحر الاحمر وتقوم هناك فرق المكافحة الارضية والجوية بأعمال المكافحة.

كما أشار رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات فى تقريره إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن لجان المسح والاستكشاف يوم الثلاثاء 29 /1/2019 رصدت سرب من الجراد الصحراوي الناضج جنسياً في حالة تزاوج ووضع بيض في مساحة قدرت بـ 900 هكتار جنوب شرق أبو رماد علي ساحل البحر مباشراً ويبعد عن الحدود السودانية بمسافة 35 كم تقريبا، وتشير بيانات الأرصاد إلى أن الرياح كانت جنوبية خلال أيام 27 – 28 يناير 2019 (احتمال قدومة من السودان) توجهت فرقة المكافحة مساء يوم 29 وجرت اعمال المكافحة للسرب من مساء امس وحتي صباح الأربعاء 30/1/2019 .

وقال ان التوقعات خلال الفترة القادمة:

خارجياً :- نتيجة حدوث تكاثر على نطاق كبير بالسعودية والسودان وإريتريا مع حدوث أى نشاط للرياح قدوم أسراب من الجنوب أو الشرق

داخليا :- نتيجة التزاوج المحلى ستتزايد الأعداد ومع انحسار الغطاء النباتى سيتجمع الجراد فى المناطق التى ستظل خضراء وتصبح هدفا جيدا للمكافحة.

وأصدر وزير الزراعة تعليمات مشددة إلى رئيسا قطاع الخدمات والمتابعة والإدارة المركزية لمكافحة الافات بضرورة متابعة اسراب الجراد على مدار الساعة في كل المناطق الحدودية للقضاء عليها فور ظهورها.











































