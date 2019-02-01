شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لقاء رئيس الوزراء بالسكرتير التنفيذى للجنة الاقتصادية لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مجلس الوزراء فيديو لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فيرا سونجوى، السكرتير التنفيذى للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة. و أشادت سونجوى بالتنسيق القائم بين اللجنة ووزارة التخطيط فى مصر حيال خطط التنمية، وفى مقدمتها خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ ، وأجندة التنمية فى أفريقيا ٢٠٦٣، هذا بالإضافة إلى آليات إدارة الصناديق السيادية. كما نشر المجلس إجتماع رئيس الوزراء مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة بترتيبات استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وحضر المقابلة المهندسة راندة المنشاوى نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق. وراجع مع وزير الشباب والرياضة التصميمات الخاصة بأعمال التطوير لاستاد القاهرة الدولى، بما فى ذلك تطوير وتجميل مداخل ومخارج الاستاد، وتحديث المقصورة الرئيسية المخصصة لكبار الزوار، وكذا تطوير ورفع كفاءة مدرجات الجماهير ودورات المياه.

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