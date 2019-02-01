الزراعة تكشف عن خطتها لمواجهة الجراد الصحراوي في حلايب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

تلقى الدكتورعزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، حول جهود مكافحة الجراد الصحراوي.

وقال التقرير إن بعض المناطق تعرضت للتكاثر الشتوية بجمهورية مصر العربية (السهول الساحلية للبحر الأحمر والوديان المتاخمة لها جنوب مرسي علم وحتي خط عرض 22 الفاصل الحدودي بين مصر والسودان) إلى أمطار خلال الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر 2018 الأمر الذي ادى إلى تحسن الظروف البيئية الملائمة لتكاثر الجراد الصحراوي من رطوبة بالتربة وتوافر غطاء نباتي جيد.

وأضاف "السباعي" في بيان اليوم، أن لجان المسح والاستكشاف رصدت مناطق الأمطار والخضرة وجميع المناطق التي ظهرت بها وحدات انفرادية والتي شوهدت بشكل انعزالي خلال نوفمبر وديسمبر كما شوهد خلال ديسمبر حدوث تكاثر محدود لتك الوحدات وظهور بعض الحوريات الانفرادية بكثافات خفيفة جدًا.

وأوضح أن غرفة المعلومات بالإدارة تتابع تلك التطورات أول بأول، بالاضافة إلى التطورات الخارجية الحادثة وخاصة بالسعودية والسودان حيث شوهدت أسراب بمناطق التكاثر الشتوية بسواحل البحر الأحمر، وتقوم هناك فرق المكافحة الارضية والجوية بأعمال المكافحة.

ولفت السباعي في تقريره إلى وزير الزراعة أن لجان المسح والاستكشاف يوم الثلاثاء الماضي، رصدت سرب من الجراد الصحراوي الناضج جنسيًا في حالة تزاوج ووضع بيض في مساحة قدرت بـ 900 هكتار جنوب شرق أبو رماد علي ساحل البحر مباشرًا ويبعد عن الحدود السودانية بمسافة 35 كم تقريبا.

وتشير بيانات الأرصاد إلى أن الرياح كانت جنوبية خلال ايام 27 – 28 يناير 2019 (احتمال قدومة من السودان) توجهت فرقة المكافحة مساء يوم 29 يناير، وجرت أعمال المكافحة للسرب من مساء أمس وحتى صباح الأربعاء 30 يناير.

وأصدر وزير الزراعة، تعليمات مشددة إلى رئيسا قطاع الخدمات والمتابعة والإدارة المركزية لمكافحة الآفات بضرورة متابعة أسراب الجراد على مدار الساعة في كل المناطق الحدودية للقضاء عليها فور ظهورها.​