حزب الوفد يُنظم ماراثون بالدراجات بالجيزة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:

نظم حزب الوفد، صباح اليوم الجمعة، ماراثون بالدراجات بمحافظة الجيزة، انطلق من أمام جامعة القاهرة مرورًا بكوبري الجامعة، حتى حي المنيل، وذلك في ختام فعاليات مبادرة "الوفد مع الناس" بالجيزة.

وشارك العشرات من الشباب والمواطنين بالماراثون، كما حضر فؤاد بدراوي عضو مجلس النواب، وعمرو أبو اليزيد عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا للحزب، إلى جانب عدد من أعضاء حزب الوفد.

وقال فؤاد بدراوي إن المبادرة تهدف إلى التواصل مع المواطنين، وحل مشكلاتهم وتوفير الرعاية الصحية لهم.

يشار إلى أن مبادرة "الوفد مع الناس" أطلقها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد بهدف "التواصل مع المواطنين".