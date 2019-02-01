مصر | تجديد حبس نجار وعاطل 15 يومًا لاتهامها بقتل قائد سيارة أجرة بالشروق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس نجار وعاطل 15 يومًا لاتهامها بقتل قائد سيارة أجرة بالشروق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات، حبس نجار وعاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لاتهامها بقتل قائد سيارة أجرة بمنطقة الشروق وسرقة سيارته.

وكان قسم شرطة الشروق، تلقى بلاغا بالعثور على جثة (سائق - سن 58 - مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة) على جانب طريق (القاهرة-السويس) بدائرة القسم تم تشكيل فريق بحث جنائى لتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجار وعاطل عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول وبالتنسيق وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف، تم ضبط الثانى وبحوزته (سلاح أبيض عبارة عن "مطواة" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة).

وبمواجهتهما اعترفا لارتكابهما الواقعة، وقررا أنهما قاما باستقلال السيارة صحبة المجني عليه بدائرة القسم وطلبا منه توصيلهما إلى مدينة الفيوم، ولدى وصولهما لمكان العثور حاولا سرقته بالإكراه إلا أن المجنى عليه قاومهما فتعديا عليه فأوديا بحياته وإستوليا على السيارة وهربا، وأرشد الثانى عن السيارة بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

كما قرر الأول بإشتراكه مع المدعو "طارق . م . ك" - 28 سنة- عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الفشن ببنى سويف (له معلومات جنائية مسجلة) فى استيقاف سائق سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة بدر ، وطلبا منه توصيلهما إلى مدينة الشروق وحال سيره بمنطقة حسن علام دائرة القسم هدداه بسكين وحاولا الإستيلاء على السيارة إلا أن قائدها قاومهما وتمكن من سحب مفتاح السيارة والفرار منهما فقاما بالاستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ مالى قدره (400 جنيه) من داخل السيارة، وأمكن ضبط الأخير والأداة المستخدمة، وأرشدا عن الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق