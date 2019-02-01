مصر | النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في واقعة عقر كلب لطفل بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في واقعة عقر كلب لطفل بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة عين شمس برئاسة شريف العيسوى، باستعجال تقرير الطب الشرعى لطفل صغير تعرض لعقر كلب أطلقه عليه 3 أشقاء بالمرج انتقامًا من والده بسبب وجود خلافات بينهم.

كانت البداية بتلقي قسم شرطة عين شمس بلاغًا من الأهالى، بقيام كلب "مسعور" بعقر طفل صغير يبلغ من العمر 12 سنة على يد 3 أشقاء انتقامًا من والد الطفل بسبب خلافات بينهم، على الفور انتقلت قوة من ضباط القسم وتم القبض على المتهمين الثلاثة ونقل الطفل للمستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق، التى أمرت بحبس المتهمين وعرض الطفل على الطب الشرعي.

وجدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس موظفين بإحدى شركات الحفر والتنقيب عن المعادن لقيامهما بالاستيلاء على كمية من معدن الذهب، تمهيدًا لصهرها، والتصرف فيها بالبيع بمنطقة الجمالية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأمرت نيابة الجمالية قبل وقت سابق بحبس المتهمين، وكلفت رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واستدعاء مسئولي الشركة لسؤالهم، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل للكشف عنها.

ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية مفادها قيام شخصين بعرض كمية من الذهب الخام للبيع على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم.

وبالانتقال لمحل الواقعة أمكن ضبطهما، وتبين أنهما كل من "شريف.ع.ع" 27 سنة مدير وشريك بإحدى شركات التنقيب والحفر، كائنة بمحافظة أسوان، و"صابر.أ.م" 42 سنة موظف بإحدى شركات التنقيب والحفر، ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزتهما "كمية من الذهب الخام وزنت نحو 50 جراما".

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، أقرا بتعاقد الشركتين محل عملهما مع أخرى لاستخراج المعادن بمنطقة العلائي بمحافظة أسوان، واعترفا بتحصلهما على المضبوطات من ضمن ما يتم استخراجه من معادن نفيسة دون علم المسئولين بالشركة المُتعاقد معها، وأنهما حضرا لمكان الضبط لصهر المضبوطات وتحويلها إلى سبيكة، وتحديد العيار الخاص بها، بقصد التصرف فيها بالبيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.