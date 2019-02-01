شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات.. "الصحة" تعلن تشغيل مستشفى الجلاء التعليمى بعد ثبوت سلامة مبانيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة الصحة: "الصحة" تعلن تشغيل مستشفى الجلاء التعليمى بعد ثبوت سلامة مبانيه وزارة التضامن: صندوق تطوير العشوائيات يؤكد تكفل وزارة التضامن بفرش الوحدات السكنية وزارة التموين: وزير التموين لـ"الخليج 365": بدء تنفيذ اتفاقية تأهيل وإدارة الأسواق خلال 10 أيام وزارة الأوقاف: "الأوقاف" تبث أول تسجيل صوتى لخطبة الجمعة للدعاة المكفوفين وزير النقل: وزير النقل يفاجئ العاملين بمحطات خط المترو الأول ويتابع انتظام الخدمة للركاب وزارة الزراعة: توزيع 26 ألف طن أسمدة وندوات عن إدارة مخلفات المبيدات بكفر الشيخ وزارة التعليم العالى: وزير التعليم العالى يعتمد اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات

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