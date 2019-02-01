شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: زيادة قدرات محطات المشروعات لـ 3636 ميجا وات خلال 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية برفقة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مساء الخميس الندوة التي تعقدها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمقر القنصلية الفرنسية بالإسكندرية، لبناء جسر قوي للحوار بين الجانبين بمجال الطاقة المتجددة والاقتصاد واستعراض أهم إنجازات وزارة الكهرباء خلال الفترة الماضية. وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الطاقة مسألة أمن قومي ولا يمكن المساس بها، نفذت وزارة الكهرباء مجموعة من الإجراءات لرفع كفاءة خدمة الكهرباء المقدمة ، فقد تم زيادة قدرات محطات المشروعات لتصل إلى 3636 ميجا وات خلال 8 أشهر مما جعله إنجازا غير مسبوقا، كما تم توقيع اتفاقية إنشاء 3 محطات عملاقة وفقا لأعلى مستويات الكفاءة العالمية "14400 ميجا وات" بإجمالي استثمارات تصل إلى 6 مليار يورو.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الكهرباء: زيادة قدرات محطات المشروعات لـ 3636 ميجا وات خلال 8 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.