شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تطوير العشوائيات يؤكد تكفل وزارة التضامن بفرش الوحدات السكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، أنه جارى الانتهاء من فرش وحدات مشاريع الأسمرات 3 والمحروسة 1 و2 الكائن بالسلام 2، وروضة السيدة فى السيدة زينب.

وأضاف مدير صندوق تطوير العشوائيات، لـ"الخليج 365"، أن وزارة التضامن الاجتماعى هى من تتكفل بتكلفة فرش الوحدات السكنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أنه يتم توفير فرش على مستوى عالٍ، دون تحميل المواطنين أى تكلفة.

يذكر أن الرئيس السيسى افتتح مؤخرًا عددًا من مشاريع تطوير العشوائيات؛ منها مشروعا المحروسة 1 وأهالينا 1 بالسلام لتوفير سكن ملائم لسكان المناطق العشوائية.