أخبار مصر | "الأرصاد" تعلن حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة اليوم الجمعة في مدن ومحافظات مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأرصاد" تعلن حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة اليوم الجمعة في مدن ومحافظات مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، ورياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مرتين والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 12 22

شبين الكوم 12 22

طنطا 11 21

دمنهور 08 19

الإسكندرية 06 20

بلطيم 09 20

مطروح 08 20

السلوم 07 20

سيوة 05 22

بورسعيد 11 19

دمياط 11 18

الزقازيق 09 21

الإسماعلية 08 22

السويس 10 22

العريش 06 20

رفح 07 20

رأس سدر 08 21

نخل 01 19

نويبع 15 22

طابا 12 20

كاترين 05 18

الطور 10 23

شرم الشيخ 15 24

الغردقة 13 24

مرسى علم 13 23

الفيوم 07 22

بني سويف 07 22

المنيا 06 22

أسيوط 06 22

سوهاج 07 23

قنا 07 23

الأقصر 07 24

أسوان 10 25

أبوسمبل 11 25

الوادي الجديد 04 25

شلاتين 18 26

أبو رماد 18 25

رأس حدربة 18 25

حلايب 19 24