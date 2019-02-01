أخبار مصر | تدرج في المناصب وعمل باحثًا وخبيرًا.. ضياء رشوان من هيئة الاستعلامات لمنصب نقيب الصحفيين (بروفايل)

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ضياء رشوان هو كاتب صحفي وإعلامي وباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، ولد عام 1960 بقرية المحاميد بمركز أرمنت التابع لمحافظة الأقصر، حصل على بكالريوس العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1981، ثم حصل على ماجستير التاريخ السياسي من جامعة السوربون بباريس عام 1985.

ورث رشوان حب العمل السياسي من والده، فوالده هو الحاج يوسف رشوان، الذي كان نائبًا للبرلمان وعضوًا بالشورى بالتعيين عن الحزب الوطني، وكان أمينًا للحزب عن محافظة قنا لدورات عديدة.

تدرج "رشوان" في مناصبه العملية، وعمل باحثًا وخبيرًا استراتيجيًا بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية منذ عام 1981، وكان باحثُا زائرًا بالعديد من المعاهد الأكاديمية في اليابان وفرنسا خلال التسعينات، وعين نائبًا لمدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ثم مديرًا للمركز عام 2011، خلفًا للدكتور جمال عبد الجواد، وعمل بالمجال الإعلامي مع المذيع عمرو أديب في برنامج "القاهرة اليوم"، الذي كان يذاع على فضائية اليوم على قمر "أوربت"، بعد الثورة مباشرة.

خاض ضياء رشوان غمار سباق انتخابات نقابة الصحفيين على مقعد النقيب عام 2009، ضد نقيبها آنذاك الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وفاز بها "مكرم" بالتجديد، ثم خاض انتخابات مجلس النواب عام 2010 على مقعد أرمنت بالأقصر، ولم ينجح فيها متهمًا الحزب الوطني بتزويرها، ورشح نفسه مجددًا على مقعد نقيب الصحفيين في مارس 2013، والتي أسفرت عن فوزه بمنصب النقيب، بعد حصوله على 1280 صوتًا بنسبة 55%، مقابل 1015 صوتًا لمنافسه عبد المحسن سلامة مدير تحرير جريدة الأهرام.