أخبار مصر | عاجل.. ضياء رشوان يعلن ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ضياء رشوان يعلن ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين الأسبق، ترشحه بانتخابات التجديد النصفي للنقابة، على مقعد النقيب، والمُقرر لها أن تنعقد في 1 مارس المقبل.

ويواجه "رشوان" خلال الانتخابات، نقيب الصحفيين الحالي عبدالمحسن سلامة، الذي أبدى نيته للترشح على مقعد النقيب لدورة ثانية.

وتُجري نقابة الصحفيين، انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب الذي يشغله الآن عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونصف أعضاء مجلسها، وهم: "خالد ميري، محمد شبانة، حاتم زكريا، إبراهيم أبوكيلة، محمود كامل، أبوالسعود محمد".

وبحسب قانون نقابة الصحفيين، تُجرى انتخابات التجديد النصفى كل عامين في أول جمعة من شهر مارس، على أن ينعقد مجلس النقابة قبل الموعد المحدد للانتخابات؛ للإعلان عن فتح باب الترشح، وقبول أوراق المرشحين الجدد قبل موعد إجراء الانتخابات بـ15 يومًا على الأقل.