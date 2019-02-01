انت الان تتابع 149 ألف عقد عرفي.. خريطة الزواج والطلاق في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بيانات نشرة الزواج والطلاق الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء تشير إلى أن هناك حوالي 4400 حالة عودة للزوج بعد الطلاق وحوالي 24 ألف حالة إعادة زواج لسيدة مطلقة

أكد المجلس القومي للمرأة، أن معظم الإحصاءات المنتشرة في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حول الزواج والطلاق في مصر غير دقيقة، مشيرًا إلى أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، توضح أن عدد عقود الزواج بلغ حوالي 913 ألف حالة في 2017، وعدد حالات الطلاق 198 ألف حالة، وهو ما يعني أن مصر شهدت 21.7 حالة طلاق أمام كل 100 حالة زواج في 2017، وهو من أقل المعدلات على مستوى العالم وعلى مستوى الدول العربية أيضًا.

وأوضح المجلس، في بيان اليوم، أنه وفقا لهذه الإحصائية ارتفع إجمالي عدد المطلقات في مصر بحلول عام 2017 إلى حوالي 460 ألف سيدة بحسب تعداد السكان لعام 2017، وتشير البيانات الرسمية إلى أن عام 2017 شهد 149 ألف عقد تصادق، وهو تسجيل زواج عرفي تم بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما مهما طالت مدته لتكتسب الزوجة حقوقها

وأوضح المجلس، في بيان اليوم، أنه وفقا لهذه الإحصائية ارتفع إجمالي عدد المطلقات في مصر بحلول عام 2017 إلى حوالي 460 ألف سيدة بحسب تعداد السكان لعام 2017، وتشير البيانات الرسمية إلى أن عام 2017 شهد 149 ألف عقد تصادق، وهو تسجيل زواج عرفي تم بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما مهما طالت مدته لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية. وأضاف أن ثلثي هذه الحالات لزوجات أعمارهن أقل من 20 سنة و22% لزوجات أعمارهن تتراوح بين 20 و24 سنة، وهو ما يشير إلى أن زواج التصادق قد يكون بوابة خلفية؛ لتقنين حالات الزواج المبكر أي التي تمت قبل أن تبلغ الزوجة 18 سنة بالمخالفة للقانون. (اقرأ أيضًا: مؤخر جنيه بدل 50 ألفا.. مأذون يتلاعب بقسائم الزواج) و(للمزيد: «إيصال أمانة» بديل «قائمة» الزوجة في الإسكندرية) وفيما يتعلق بحالات الطلاق، ذكر المجلس أن عدد حالات الطلاق التي وقعت لسيدات تقل أعمارهن عن 20 سنة تبلغ نحو 10 آلاف حالة وتمثل 5% من حالات الطلاق التي وقعت في 2017، وقد بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 9 آلاف و364 حكمًا في العام ذاته، وتمثل 4.5% من إجمالي حالات الطلاق في العام، وهو ما يشير إلى أن معظم حالات الطلاق تتم بعيدًا عن المحاكم. وتابع أن بيانات نشرة الزواج والطلاق الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، تشير إلى أن هناك حوالي 4400 حالة عودة للزوج بعد الطلاق وحوالي 24 ألف حالة إعادة زواج لسيدة مطلقة حدثت الفترة السابق ذكرها. (تعرف على: مقترح أمام البرلمان: «كورس الأزهر» شرط لإتمام الزواج) وأشار إلى أنه تم تقدير عدد الأطفال الذين يعيشون مع أحد الأبوين باستخدام النسب المنشورة في المسح السكاني الصحي لعام 2014 وبيانات عدد الأطفال من تعداد 2017، حيث إنه في 2017 بلغ عدد الأطفال أقل من 15 سنة الذين يعيشون مع الأم فقط والأب على قيد الحياة 778 ألف طفل، وعدد الأطفال أقل من 15 سنة الذين يعيشون مع الأب فقط والأم على قيد الحياة يبلغ 162 ألف طفل، وهو ما يعني أن نسبة الأطفال أقل من 15 سنة الذين يعيشون مع أحد الوالدين والطرف الآخر على قيد الحياة لا تتعدى 3% من إجمالي الأطفال أقل من 15 سنة. اقر أيضًا: الإفتاء: 90% من التنظيمات المتطرفة تؤيد زواج الأطفال الأرقام التي أعلن عنها المجلس القومي للمرأة تزامنت مع حملات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ةووأثارت حالة من الجدل الشديد، مثل: «خليها تعنس».. «خليه يخلل».. «متورطيش نفسك».. «خليه جنب أمه».. «سيبها منورة فى بيت أبوها»، أسسها الشباب بزعم الدعوة لمقاطعة الزواج اعتراضًا على المغالاة فى المهور ومؤخر الصداق وارتفاع تكاليف الزواج، ردت عليها الفتيات بالأقاويل الثانية فى محاولة للثأر لكرامتهن معقبات باتهامات تتضمن تخوين الشباب وازدواجية فى التعامل بالتشدد والمغالاة هو ووالدته فى مستحقات شقيقته، فى مقابل قيام الاثنين "الشاب وأمه" بمحاولة الخسف بحقوق عروس الابن. ولاقت الحملات سيلا من التعليقات بين مؤيد ومعارض يناقش الفكرة بجدية، وبين ساخرين مشاركين بقصد المزاح، وآخرين منتقدين وثائرين لقيم المجتمع والحلال والحرام، ووصلت حدة النقاش إلى اتهامات بمحاربة قانون الأحوال الشخصية الجديد، رغم كونه مجرد مشروع له قرابة 5 مقترحات لم يقر البرلمان أيا منها حتى. (للمزيد: «خليها تعنس.. خليه يخلل».. صرخة احتجاج أم فضفضة؟)

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