شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. رفعت رشاد يعلن ترشحه نقيبا للصحفيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الكاتب الصحفي رفعت رشاد، عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، قراره بالترشح رسميًا لمنصب نقيب الصحفيين، وذلك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك.

وقال رشاد في منشور له مساء الخميس: «أعلن عن قراري الترشح رسميا لمنصب نقيب الصحفيين في الانتخابات التي تجرى في مارس المقبل بإذن الله».

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في الجمعة الأولى من مارس، وفير حال عدم اكتمال النصاب القانوني ب٥٠%+١، يؤجل انعقادها أسبوعين على أن تنعقد بـ ٢٥%+١.