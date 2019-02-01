شكرا لقرائتكم خبر عن «النمنم» و«عبدالفتاح» و«العدل» يشاركون «لطفى» فى تحليل ظاهرة «الدعاة الجدد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الكاتب الصحفى وائل لطفى، أن كتابه «دعاة السوبر ماركت.. الجذور الأمريكية للدعاة الجدد» قائم على تحليل الخطابات الخاصة بعدد ممن كان لهم تأثير على تشكيل المفهوم الدينى خلال الأربعين عامًا الماضية.

وأضاف خلال مناقشة كتابه، بمعرض الكتاب، بحضور وزير الثقافة الأسبق حلمى النمنم ونبيل عبدالفتاح المدير السابق لمركز الأهرام الاستراتيجى، والسيناريست مدحت العدل، أن الكتاب قدم رؤيه تحليلية خلال فصوله، حول ظهور الدعاة من بداية التسعينات حتى اليوم، شارحا كيف تغير شكل الدعاة والوسائط التى يستخدمونها فى الوصول إلى الجمهور.

ويظهر الكتاب التشابه بين الدعاة الجدد الموجودين الآن ورجال ووعاظ البروتستانت الذين ظهروا كنتيجة احتجاج على الكنيسة الكاثوليكية، والتى أطلقها مارتن لوثر عام 1517، ويرى الكاتب أن التشابه فى طريقة صياغة الخطاب وطريقة توصيله وفهم الداعية وطبيعة علاقته بجمهوره.

وأضاف أننا «بصدد ظاهرة أمريكية، حيث تفاعل مع هؤلاء الدعاة الجدد، الشباب والملايين من الجمهور، وكيف ساهم الإعلام فى الترويج لمثل هؤلاء الدعاة، وكيف تم استخدامهم بشكل سياسى، حيث تمكنوا من جذب الجمهور بالخطاب الهادئ، وهذا جزء من امتداد السياسة الأمريكيه فى المنطقة».

ويعد «دعاة السوبر ماركت» الكتاب الثانى لوائل لطفى فى مجال الاجتماع الدينى بعد كتابه «ظاهرة الدعاة الجدد» والذى فاز عنه بجائزة الدولة التشجيعية عام 2008.