شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تكشف الهدف من تطبيق مشروع التغيرات المناخية بالصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على حزين، رئيس مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، إن مشروع التغيرات المناخية في الصعيد يعد من أكبر المشروعات الذي يعمل على رفع قدرة ومرونة المزارعين على مجابهة التغيرات المناخية.

وأضاف «غانم» خلال حواره ببرنامج «من سيزرع المليون» مع الإعلامي شعبان بلال، والمذاع على فضائية «الصحة والجمال» مساء اليوم الخميس، أن هذه المشروع يتم تطبيقة في 5 محافظات في الصعيد وهما «أسوان لقصر قنا سوهاج أسيوط»، مؤكدًا أن هذه أكثر المحافظات تضررًا بالتقلبات والتغيرات المناخية في الصعيد.

وأشار رئيس مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، إلى أن الهدف من المشروع إعداد المزارعين لمواجهت التغيرات المناخية، قائلًا: «في الأول ما كنش في حد مهتم بالمشروع لحد مافهمناهم الهدف من المشروع».