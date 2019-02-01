شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: شعارنا سواعد تخدم لتبني مجتمعا منتجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بجامعة بني سويف، المعسكر المنهجي لإعداد القادة خلال إجازة نصف العام الدراسي، في الفترة من ٢٨ وحتى ٣٠ يناير ٢٠١٩ تحت شعار سواعد تخدم لتبني مجتمعا منتجا «نتعلم. نعمل. نشارك»، وذلك برعاية وتوجيهات الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، بمشاركة الطلاب في الأنشطة المختلفة بالجامعة.

وأوضح حسن، في بيان، الخميس، أن المعسكر يهدف إلى التدريب على مهارة إقامة المعسكرات، وتنمية اتجاهات الطلاب الإيجابية نحو الخدمة العامة، حيث تم القيام بممارسة أعمال الدهانات والتشجير والتخشيب، وإعداد سور للحديقة الخاصة بالكلية، وتنمية مهارات الطلاب ومواهبهم، واستيفاء إحدى المتطلبات المهمة في إعداد الأخصائي الاجتماعي حتى يكون مؤهلا لقيادة العمل الأفريقي بكفاءة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن عدد الطلاب المشاركين بالمعسكر خمس وتسعين طالب وطالبة بالفرقة الرابعة بالكلية، وأشرف على المعسكر الدكتور أبوالحسن عبدالموجود عميد الكلية والدكتور عبدالعزيز عيسى وكيل الكلية لشؤون الطلاب، ولفيف من رؤساء الأقسام العلمية بالكلية والسادة أعضاء هيئة التدريس.