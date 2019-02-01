شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: حملة نظافة لمحمية وادي الجمال في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت محمية وادي الجمال بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، حملة نظافة مكبرة للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية ودورها في الحفاظ على الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي بتفعيل مبدأ الإدارة التشاركية للموارد الطبيعية بين المحميات الطبيعية والمجتمع المحلي وذلك بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي المرحلة الثالثة.

وبحسب بيان، الخميس، تعد الحملة استمرارا لمبادرة الحفاظ على الموارد الطبيعية لتفعيل مبدأ الإدارة المستدامة للمحميات بإشراك المجتمع المحلي في الحفاظ على المحميات الطبيعية بالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية المحميات الطبيعية وكيفية الاستمتاع بها مع المحافظة عليها، علاوة على التعريف بأهمية محمية وادي الجمال ودور الشباب والمجتمعات المحلية في الحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي.

كما تأتي الحملة كمشاركة للمحمية بالاحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحر الأحمر وذلك بمشاركة المجتمعات المحلية كعنصر أساسي لعمليات تنمية وتطوير المحميات الطبيعية.

شارك في حملة النظافة جمعية أبناء العبابدة بالإضافة إلى جمعية السياحة والبيئة كممثلين للعاملين بالسياحة البيئية بالمنطقة كذلك عدد من المتطوعين علاوة على العاملين بالمحمية

وأشارت الدكتورة يسرية حامد، مدير مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي المرحلة الثالثة، إلى أن الحملة شملت رفع المخلفات من بعض أجزاء منطقة الساحل بالمحمية على أن يتبع ذلك عدد من حملات النظافة والتوعية بأهمية المحميات الطبيعية والعمل على جذب السياحة إليها خلال الفترة المقبلة.

وتقوم محمية وادي الجمال بالعديد من الأنشطة للتوعية بأهمية المحميات وذلك بالتعاون مع مشروع البرنامح البيئي للتعاون المصري الإيطالي المرحلة الثالثة من أجل تنمية المجتمعات المحلية داخل وحول المحمية كما يعمل المشروع على رفع إمكانيات وقدرات المجتمعات المحلية مهنيًا ولتوفير آليات جديدة لتوليد الدخل لهم كأحد أساليب الإدارة التجريبية التي من شأنها إنجاح عوامل صون المحميات ومواردها الطبيعية القائم على مشاركة المجتمعات المحلية تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.