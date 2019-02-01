شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد: تسليم التابلت سيكون وفق ضوابط محددة من خلال المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى سيكون من خلال المدارس وفق ضوابط محددة وإجراءات دقيقة لضمان وصول التابلت للطالب الذى يستحقه فعليًا ولضمان عدم تسلم أحد غير المخصص له الجهاز.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الضوابط سوف ترسل للمديريات والإدارات التعليمية والمدارس حتى يكون الجميع على علم بها حرصًا على وصول التابلت للطلاب فعليًا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أنه جارى وصول واستلام الأجهزة اللوحية (التابلت) المتبقية والتى لا تتعدى نسبتها 12% من المجموع الكلى للأجهزة، والتى وصلت فعليًا إلى المديريات.

وأوضحت الوزارة، أن عملية التوزيع ستبدأ يوم 10 فبراير 2019، أى فى بداية الفصل الدراسى الثانى.

وأشارت الوزارة، إلى أنه جارى الانتهاء ممن المراحل الأخيرة من المسارات الداخلية للشبكة وكابلات الفايبر، وتم الانتهاء من أغلبها فى مدارس الجمهورية.

ولفتت الوزارة إلى أنه جارى الانتهاء من التجهيزات الخاصة بنظام الامتحانات، إذ تم تركيب الأجهزة الخاصة بنظام الامتحانات ببنك المعرفة و جارى تجهيز النظام للعمل به، على أن يتم تدريب الطلاب عليه قبل امتحانات نهاية العام.