شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، ورياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مرتين والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 12 22

شبين الكوم 12 22

طنطا 11 21

دمنهور 08 19

الإسكندرية 06 20

بلطيم 09 20

مطروح 08 20

السلوم 07 20

سيوة 05 22

بورسعيد 11 19

دمياط 11 18

الزقازيق 09 21

الاسماعلية 08 22

السويس 10 22

العريش 06 20

رفح 07 20

رأس سدر 08 21

نخل 01 19

نويبع 15 22

طابا 12 20

كاترين 05 18

الطور 10 23

شرم الشيخ 15 24

الغردقة 13 24

مرسى علم 13 23

الفيوم 07 22

بنى سويف 07 22

المنيا 06 22

أسيوط 06 22

سوهاج 07 23

قنا 07 23

الأقصر 07 24

أسوان 10 25

أبوسمبل 11 25

الوادى الجديد 04 25

شلاتين 18 26

ابو رماد 18 25

راس حدربة 18 25

حلايب 19 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 32

المدينة 15 29

الرياض 15 26

المنامة 18 23

أبوظبى 18 27

الدوحة 18 26

الكويت 12 22

دمشق 02 15

بيروت 12 18

عمان 03 14

القدس 04 14

غزة 09 20

بغداد 07 19

مسقط 21 27

صنعاء 06 25

الخرطوم 21 36

طرابلس 13 23

تونس 11 20

الجزائر 10 18

الرباط 08 16

نواكشوط 16 28

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 01 08

اسطنبول 08 13

اسلام اباد 06 17

نيودلهى 08 20

جاكرتا 24 30

بكين 05 - 06

كوالامبور 24 33

طوكيو 01 08

أثينا 09 16

روما 08 13

باريس 02 06

مدريد 03 09

برلين 01 04

لندن 01 04

مونتريال 16 - 12-

موسكو 03 - 02

نيويورك 08 - 02

واشنطن 06 - 01