رفعت رشاد يعلن ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين فى انتخابات التجديد النصفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكاتب الصحفى رفعت رشاد عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين فى انتخابات التجديد النصفى المقرر عقدها فى الأول من مارس القادم. جاء ذلك فى تدوينه له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". ومن المقرر أن تفتح نقابة الصحفيين باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى المقرر عقدها فى مارس القادم على منصب النقيب و6 من أعضاء المجلس يوم السبت القادم الموافق 9 فبراير.



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