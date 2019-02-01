شاهد رئيس البرازيل يواصل العمل على السرير بالمستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد خضوعه عملية جراحية ناجحة فى القولون، واصل الرئيس البرازيلى جايير بولسونار، العمل على سريره فى المستشفى، حيث ظهر خلال قيامه بالتوقيع على العديد من الأوراق.



رئيس البرازيل يواصل العمل على سريره فى المستشفى

نشر الحساب الرسمى للرئيس البرازيلى، جايير بولسونار، صورته خلال قيامه بمهام عمله وتوقيعه العديد من الأوراق خلال تواجده على السرير فى المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية، وعلق قائلا: "لا يمكن أن تتوقف!".



رئيس البرازيل يمارس مهام عمله بعد إجراءه عملية جراحية

وكان قد خضع رئيس البرازيل جاير بولسونارو لجراحة صباح الاثنين الماضى ، لإزالة أنبوب من القولون وإعادة توصيل أمعائه استكمالا لجراحة أجريت له بعد إصابته بطعنة كادت تودى بحياته خلال حملة انتخابات الرئاسة فى سبتمبر الماضى من أحد معارضيه كادت تؤدى إلى وفاته.