شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الجمعة 1/2/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الجمعة ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، ورياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مرتين والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تستمر درجات الحرارة حول مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس بارداً نسبياً و غالباً مشمس بوجهٍ عام في أغلب المناطق، وتظهر صباحاً بعض السُحب العالية، و الرياح تكون خفيفة مُتغيرة الإتجاه إلى شمالية غربية معتدلة السرعة عصراً.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية مُعتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10سم)، درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية

ليلاً: يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة في العديد من المناطق، و لا يُستبعد تشكل الصقيع في أجزاء مُختلفة من المملكة لا سيما مناطق السهول الشرقية، والرياح تكون خفيفة مُتغيرة الإتجاه.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صافياً إلى غائم جزئي، وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.