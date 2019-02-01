"إعلام الإخوان وبلاغ رانيا يوسف".. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الخميس، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام. ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

سرقة شقة الفنانة عائشة بنت أحمد

حفظت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الخميس، التحقيقات في واقعة اتهام الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، لخادمتها بسرقة منزلها، لعدم كفاية الأدلة.

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إحالة بلاغ يتهم شخصًا نسب فيديو إباحي لرانيا يوسف إلى نيابة وسط القاهرة

أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، البلاغ المقدم من محامي الفنانة رانيا يوسف ضد شخص مجهول، قام بتحليل أحد مقاطع الفيديو الإباحية ونسبه إليها، لنيابة وسط القاهره للتحقيق فيه، حسب شعبان سعيد، محامي الفنانة.

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المشدد 15 عاما لـ5 متهمين و5 سنوات لـ21 متهما بقضية "إعلام الاخوان"

قضت الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 15 عامًا لـ5 متهمين، و5 سنوات لـ21 آخرين وبراءة اثنين في قضية "إعلام الإخوان".

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3 مصابين في تصادم سيارة شرطة وملاكي أعلى محور صفط اللبن

شهد محور صفط اللبن حالة من التكدس المروري صباح الخميس؛ إثر اصطدام سيارتين إحداها تابعة لقوات الشرطة.

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