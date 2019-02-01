رفعت رشاد يعلن ترشحه رسميًا لمنصب نقيب الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
أعلن الكاتب الصحفي رفعت رشاد، عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، الترشح رسمًيا لمنصب نقيب الصحفيين، وذلك عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".
وقال رشاد، في منشور له مساء اليوم: "أعلن عن قراري الترشح رسميًا لمنصب نقيب الصحفيين في الانتخابات التي تجرى في شهر مارس القادم بإذن الله".
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في الجمعة الأولى من شهر مارس، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني بـ٥٠%+١ ، يؤجل انعقادها أسبوعين على أن تنعقد بـ٢٥%+١.
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