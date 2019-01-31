أخبار مصر | عبدالمعطي رشوان: الشعب اليمني يتمنى أن يمتلك رئيسا مثل السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالمعطي رشوان: الشعب اليمني يتمنى أن يمتلك رئيسا مثل السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الباحث السياسي والاقتصادي المستشار عبد المعطي رشوان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنقذ وطن من أيدي خونة كان كل هدفهم حكم الشعب بالراديكالية الإسلامية للمصالح الشخصية وأحد أدوات تدمير الشرق الأوسط وتنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد بعيدين كل البعد عن مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف رشوان انه تعرض لموقف تمنى كل شخص في مصر أن يعي الدروس المستفادة منه، حيث كان يستخدم احد المصاعد ودخل شخص زائد عن العدد فقال له رشوان إن العدد لن يكفي فرد عليه هذا الشخص هل هذا الرفض لأني يتيم فكان ردي عليه لماذا تقول هكذا قال لأني يتيم وطن واتضح أنه يمني وقال من عاش تجربة اليمن يشعر بمعنى اليتم الوطني وأشار ذلك الشخص بأن الشعب اليمني يتمنى أن يمتلك رئيسا مثل السيسي الذي صان وحدة شعبة وسلامة أراضيه وانتهت رحلة المصعد ولم تنته بداخلي مأساة جحود بعض أبناء الوطن لما فعله السيسي.

واختتم رشوان انه وجب على كل مصري شريف بالالتفاف حول الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤيته واستنهاض الهمم بالعمل والإنتاج والمثابرة فإصلاحات ومشروعات اليوم سنجني ثمارها في الغد.