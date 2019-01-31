أخبار مصر | جامعة عين شمس: استقرار حالة جميع الطلاب المصابين بحادث "دهب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جامعة عين شمس: استقرار حالة جميع الطلاب المصابين بحادث "دهب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، استقرار حالة جميع طلاب كلية الهندسة، المصابين جراء انقلاب أتوبيس كان يقلهم بـ "دهب - نويبع"، وخروجهم من المستشفى، باستثناء 3 حالات لشاب وفتاتين لا يزالون تحت الرعاية الطبية بمستشفى شرم الشيخ الدولي.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الرحلة تم تنظيمها بمعرفة الطلاب من مجموعة أصدقاء وبدون إخطار إدارة الكلية، موضحا أن الجامعة رتبت إجراءات مبيت الطلاب الليلة بمدينة شرم الشيخ، كما تم ترتيب إجراءات عودتهم غدا صباحا إلى القاهرة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة مواطن وإصابة 38 آخرين في انقلاب أتوبيس بطريق دهب - نويبع، محافظة جنوب سيناء، وفور وقوع الحادث تم الدفع بـ19 سيارة إسعاف مجهزة، ونقلت حالة الوفاة وكافة المصابين إلى مستشفى دهب المركزي.

وأوضحت الوزارة، أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحاجات وجروح قطعية، وكسور بأماكن متفرقة بالجسد، وأن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

وانقلبت حافلة سياحية تُقل طلابًا من كلية الهندسة بجامعة عين شمس على الطريق الدولي "دهب - نويبع"، مما أدى إلى مصرع شخص، وأصيب 38 آخرين.

البداية كانت بتلقى اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من اللواء مدحت السقا مدير إدارة البحث يفيد انقلاب حافلة سياحية رقم "489 ج.ن.ل" على بعد 5 كيلو مترات من مدينة دهب تجاه مدينة نويبع، وأسفر الحادث عن مصرع شخص يدعى ياسر سامي أحمد عفيفي، وإصابة 38 آخرين، وجميعهم من طلبة كلية الهندسة جامعة عين شمس.

وقال الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إن 8 سيارات إسعاف انتقلت على موقع الحادث لنقل الجثة والمصابين، موضحًا أن أغلب الإصابات تنوعت بين كدمات وسجحات، وجرى نقل حالات إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لاستكمال الفحص.

إصابة ٩ عمال في حادث تصادم سيارتين نقل بطريق السويس- السخنة

أصيب 9 عمال إثر تصادم سيارتين نقل بطريق "السويس- السخنة"، ونقل المصابون إلى مستشفى التأمين الصحي بالسويس.

وتلقى مدير أمن السويس، إخطارا من قائد قوات تأمين الطرق بتصادم سيارتين، أسفر عن إصابة 9 عمال، بإصابات خطيرة واحتجاز السائقين داخل كابينة القيادة بسبب شدة التصادم.

وكان العمال حسب معاينة الشرطة لموقع الحادث، متوجهين لأحد مواقع العمل والإنشاءات بالسخنة، وحدث التصادم بالطريق.

وتم استدعاء أجهزة متخصصة لقطع وفصل أبواب السيارتين لاستخراج السائقين، بينما جرى استدعيت 5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى السويس.