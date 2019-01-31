أخبار مصر | غضب بين العاملين بـ"الاتصالات" بسبب تصريحات رئيس نادي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غضب بين العاملين بـ"الاتصالات" بسبب تصريحات رئيس نادي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سادت حالة من الغضب بين العاملين في النقابة العامة للاتصالات، بسبب الفيديو المتداول لرئيس نادي الزمالك، الذي أساء فيه للشركة المصرية للاتصالات we ورموزها ووصفهم بألفاظ غير لائقة.

وطالب إبراهيم هيكل رئيس النقابة العامة للاتصالات، من السادة المسؤولين بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة ضد رئيس نادي الزمالك، بسبب الانتهاكات التي صدرت منه تجاه الشركة المالكة للدولة.

ومن جهته قال عوض عنتر أمين عام اللجنة النقابية، يجب أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حق الشركة ورموزها من اي إهانة.

وأقامت الشركة المصرية للاتصالات ممثلة في (we) برعاية النادي الأهلي، وأنتجت إعلانًا أثار الجدل بسبب تصوير نادي الزمالك على أنه "امرأة".

ووجه رئيس نادي الزمالك، تهديدات وسبابًا للشركة في تصريحات مصورة.

ورفضت الشركة المصرية للاتصالات التعليق على هذا الأمر، واكتفت بإصدار بيان قالت فيه إن القرار يأتي تماشيًا مع خطة الدولة لدفع المبادرة القومية للتحول الرقمي، والذي تلعب فيه المصرية للاتصالات دورًا استراتيجيًا، كما جاء اختيار المهندس عادل حامد، أحد أبناء الشركة، لتولي منصب الرئيس التنفيذي تأكيدًا للثقة الممنوحة في كوادر الشركة، وما تتطلبه المرحلة القادمة من الإلمام الكامل بجميع أمور الشركة وتفاصيلها التشغيلية.

كما شملت تغييرات ممثلي الحكومة في المجلس الجديد تعيين اللواء أ.ح. طارق محمد عبد الله الظاهر خلفًا للواء أ.ح أشرف محمد فريد، وتعيين المهندس حسام عبد الله موسى الجمل خلفًا للمهندس عمرو عبد الرشيد منصور.