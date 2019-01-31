أخبار مصر | مصر ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، عن الترحيب بتشكيل الحكومة اللبنانية، بما يعزز من أمن واستقرار لبنان ويحقق مصلحة الشعب اللبناني.

ومن جهة أخرى أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن ترحيبه بتشكيل الحكومة اللبنانية، مهنئاً دولة الرئيس سعد الحريري، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، على نجاحه في إدارة مشاورات التشكيل الحكومي بحكمة واقتدار وصولاً إلى تشكيل الحكومة الجديدة، ومتمنياً للحكومة النجاح والتوفيق في مهمتها وفي الوفاء بمسؤولياتها تجاه كافة أبناء الشعب اللبناني.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أعرب أيضاً عن تقديره للدور الذي لعبه فخامة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في دعم الجهود والمشاورات التي جرت بين القيادات السياسية اللبنانية على مدى الأشهر الثمانية الأخيرة من أجل التوصل لتوافق حول التشكيل الحكومي.

وأشار عفيفي إلى أن الامين العام أكد في هذا الإطار وقوف الجامعة العربية بقوة بجوار لبنان، منوهاً إلى أهمية توفير الدعم السياسيي والاقتصادي من مختلف الأطراف للحكومة الجديدة في ضوء المهام والمسؤوليات الضخمة التي تقع عاتقها خلال المرحلة المقبلة، وكذلك أهمية دعم كافة المؤسسات الدستورية للدولة اللبنانية، بما يضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية اللبنانية وعلى أمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، مع التطلع لأن تشهد المرحلة القادمة تكاتف جميع أبناء الشعب اللبناني لإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى، والنهوض بلبنان لمواجهة التحديات المشتركة، والقيام بدوره الفاعل في محيطه العربي.

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني فؤاد أحمد فليفل، أعلن مساء اليوم من داخل قصر بعبدا الرئاسي، مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة للبنان برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، والتي استغرق تأليفها قرابة 9 أشهر.

وتضم الحكومة الوزراء التالي أسمائهم:

غسان حاصباني نائبا لرئيس مجلس الوزراء (من دون وزارة - مستمر في نفس المنصب من الحكومة السابقة) .

أكرم شهيب وزيرا للتربية والتعليم العالي.

علي حسن خليل وزيرا للمالية

محمد فنيش وزيرا للشباب والرياضة.

جبران باسيل وزيرا للخارجية (مستمر في نفس المنصب من الحكومة السابقة).

وائل أبو فاعور وزيرا للصناعة.

ريا حفار الحسن وزيرا للداخلية والبلديات.

سليم جريصاتي وزير دولة لشئون رئاسة الجمهورية.

إلياس بو صعب وزيرا للدفاع.

جمال الجراح وزيرا للإعلام.

يوسف فنيانوس وزيرا للأشغال العامة والنقل.

أوفاديس كيدانيان وزيرا للسياحة (مستمر في نفس المنصب من الحكومة السابقة).

ألبير سرحان وزيرا للعدل.

محمود قماطي وزيرا دولة لشئون مجلس النواب.

منصور بطيش وزيرا للاقتصاد والتجارة.

جميل صبحي جبق وزيرا للصحة.

كميل أبو سليمان وزيرا للعمل.

ريشار قيومجيان وزيرا للشئون الاجتماعية.

مي شدياق وزير دولة لشئون التنمية الإدارية.

حسن اللقيس وزير للزراعة.

محمد شقير وزيرا للاتصالات.

عادل أفيوني وزير دولة لشئون تكنولوجيا المعلومات.

فادي جريصاتي وزيرا للبيئة.

غسان عطالله وزيرا للمهجرين.

حسن مراد وزير دولة لشئون التجارة الخارجية.

صالح الغريب وزير دولة لشئون النازحين.

محمد داود وزيرا للثقافة.

فيوليت خيرالله الصفدي وزيرة دولة لشئون التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة.

ندى البستاني وزيرة للطاقة والمياه.