أخبار مصر | أبو الغيط يرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية.. ويؤكد وقوف الجامعة العربية بجوار البلاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو الغيط يرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية.. ويؤكد وقوف الجامعة العربية بجوار البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن ترحيبه بتشكيل الحكومة اللبنانية، مهنئاً دولة الرئيس سعد الحريري، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، على نجاحه في إدارة مشاورات التشكيل الحكومي بحكمة واقتدار وصولاً إلى تشكيل الحكومة الجديدة، ومتمنياً للحكومة النجاح والتوفيق في مهمتها وفي الوفاء بمسؤولياتها تجاه كافة أبناء الشعب اللبناني.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أعرب أيضاً عن تقديره للدور الذي لعبه فخامة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في دعم الجهود والمشاورات التي جرت بين القيادات السياسية اللبنانية على مدى الأشهر الثمانية الأخيرة من أجل التوصل لتوافق حول التشكيل الحكومي.

وأشار عفيفي إلى أن الامين العام أكد في هذا الإطار وقوف الجامعة العربية بقوة بجوار لبنان، منوهاً إلى أهمية توفير الدعم السياسيي والاقتصادي من مختلف الأطراف للحكومة الجديدة في ضوء المهام والمسؤوليات الضخمة التي تقع عاتقها خلال المرحلة المقبلة، وكذلك أهمية دعم كافة المؤسسات الدستورية للدولة اللبنانية، بما يضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية اللبنانية وعلى أمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، مع التطلع لأن تشهد المرحلة القادمة تكاتف جميع أبناء الشعب اللبناني لإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى، والنهوض بلبنان لمواجهة التحديات المشتركة، والقيام بدوره الفاعل في محيطه العربي.