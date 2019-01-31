أخبار مصر | عاجل.. قرارات جديدة من وزير التعليم لتحسين أوضاع معلمي مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرارات جديدة من وزير التعليم لتحسين أوضاع معلمي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي عددًا من القرارات الموجهة؛ لتحسين أوضاع المعلمين المعيشية والتيسير عليهم؛ في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الاهتمام بشأن المعلمين وتحفيزهم وتشجيعهم لدعم العملية التعليمية والارتقاء بمستوى المعلمين.

فقد وافق الدكتور طارق شوقي على فتح باب التقدم للوظائف التعليمية في جميع مديريات التعليم، وذلك وفق التخصصات المطلوبة لسد العجز في المعلمين في المدارس، وذلك بدءًا من يوم الخميس المقبل الموافق 7 فبراير 2019، على أن يكون التعاقد مؤقتًا للفصل الدراسي الثاني فقط.

كما أصدر شوقي كتابًا دوريًا لفتح باب التقدم لاستلام جميع المستندات الخاصة بضم المدة السابقة للتعيين، وذلك لجميع معلمي مصر، ومن المقرر أن يتم فتَح باب التقدم بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 فبراير 2019.

وجاء هذا الكتاب بناء على المذكرة المقدمة من نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين الدكتور محمد عمر، وذلك وفقًا لحصر سابق أعدته الوزارة من قبل.

ويهدف هذا القرار إلى خدمة 260 ألف معلم ومعلمة بمختلف محافظات الجمهورية.

كما أصدر الدكتور طارق شوقي كتابًا دوريًا آخر لمديريات الجمهورية لحصر جميع المعلمين والمعلمات المنتدبين خارج إداراتهم التعليمية كانتداب جزئي أو كلي، وذلك لتوفير إما وسيلة مواصلات ملائمة لهم، أو صرف بدل نقدي، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيض الأعباء المالية من على كاهل المعلم وتنظيم العمل، ويتوقع أن يتم الانتهاء من كافة البيانات المطلوبة خلال أسبوعين من تاريخه، وذلك للاستعداد للفصل الدراسي الثاني.

وقال الدكتور طارق شوقي أن الوزارة تؤمن إيمانًا كاملاً بمحورية دور المعلم في العملية التعليمية، بشكل عام وفي إصلاح منظومة التعليم بشكل خاص.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية للمعلم قدر الإمكان، وفي ضوء الإمكانات المتاحة وبذل جهود مستمرة لتنمية الموارد التي تسمح بدعم المعلم وتحسين أحواله.